Verstappen recht in Miami de rug, maar belandt nog bijna in de muur

Max Verstappen kan vanavond toch nog met een redelijk goed gevoel aan de kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Miami beginnen. Na een mislukte vrijdag heeft de Red Bull-coureur zaterdag de derde tijd neergezet in de derde en laatste training op het gloednieuwe circuit in Florida. De kwalificatie begint vanavond om 22.00 uur. Aan het einde van de training crashte de Limburger nog bijna in de muur, nadat hij hard over een kerbstone was gereden. De wereldkampioen kon ternauwernood voorkomen dat zijn auto flink beschadigd raakte. Gisteren kwam Verstappen in de eerste training ook niet verder dan de derde tijd. In de tweede sessie kon hij door technische problemen echter slechts één ronde afleggen. Hij was dan ook de eerste coureur die zijn bolide vandaag de baan op stuurde. Hij had direct de snelste tijd in handen.

Grand Prix van Miami bij de NOS De vijfde grand prix van het seizoen begint zondagavond om 21.30 uur en is rechtstreeks te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Ook is de race via flitsen op NPO Radio 1 te volgen. Een uitgebreide samenvatting, met analyse van Jan Lammers, is zondagavond vanaf 23.35 uur te zien op NPO 1, NOS.nl en in de app.

De training werd al vroeg onderbroken na een crash van Esteban Ocon. De Franse coureur belandde met zijn Alpine in de muur. Hij kon ongedeerd uitstappen, maar er lag behoorlijk wat rommel op de baan. Alleen Pérez en Leclerc sneller dan Verstappen Nadat de training hervat was, wist Ferrari-coureur Charles Leclerc onder de tijd van Verstappen te duiken. De leider in de WK-stand zette vrijdag ook al de beste tijd neer in de eerste training en moest in de tweede sessie alleen George Russell van Mercedes voor zich dulden. Maar Verstappen perste er aan het einde van de training een snellere ronde uit en dook 0,3 seconde onder de tijd van Leclerc. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez liet zien dat de Red Bull nóg sneller kan door met 1.30,304 drie tienden rapper te zijn dan Verstappen. Daarna wist ook Lelcerc zich te verbeteren door zich tussen de twee Red Bulls in te nestelen.