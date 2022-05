Verstappen moet Ferrari's voorlaten in kwalificatie GP van Miami

Max Verstappen gaat morgen als derde van start in de Grand Prix van Miami. WK-leider Charles Leclerc pakte poleposition en ook zijn Ferrari-teamgenoot Carlos Sainz was sneller dan de wereldkampioen. Verstappen leek nog op pole af te stevenen in Miami, waar de verschillen tussen Red Bull en Ferrari miniem waren. Met 1.28,991 zette hij in zijn eerste snelle ronde in het laatste deel van de kwalificatie de beste tijd neer. Leclerc en Sainz gaven toen al minder dan 0,1 seconde toe. In de tweede en laatste snelle ronde doken Leclerc (1.28,786) en Sainz (1.28,976) onder de tijd van Verstappen, die na de twee Ferrari's op de baan verscheen. De Limburger maakte zijn ronde niet af, nadat hij veel tijd had verloren in een bocht. "Ik heb het verpest", meldde hij over de boordradio.

Grand Prix van Miami bij de NOS De vijfde grand prix van het seizoen begint zondagavond om 21.30 uur en is rechtstreeks te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Ook is de race via flitsen op NPO Radio 1 te volgen. Een uitgebreide samenvatting, met analyse van Jan Lammers, is zondagavond vanaf 23.35 uur te zien op NPO 1, NOS.nl en in de app.

In het snikhete Miami (33 graden) waren de omstandigheden zwaar voor de coureurs. Toch verliep de kwalificatie zonder grote incidenten. Fernando Alonso (elfde) en George Russell (twaalfde) reden hun slechtste kwalificatie van het jaar. Verstappen kent moeizaam weekend Het is al met al voorlopig een moeizaam weekend voor Verstappen op de Miami International Autodrome, dat dit jaar nieuw is in de Formule 1. Gisteren kwam hij tijdens de tweede training helemaal niet in actie en vanavond tijdens de derde training kon hij maar net voorkomen dat hij zijn auto in de muur belandde. "Ik ben nog best blij met deze kwalificatie", zei Verstappen in een eerste reactie. "Gisteren heb ik maar een stuk of vijf rondjes kunnen rijden. Vandaag moest ik daardoor de baan nog helemaal leren kennen en het is geen gemakkelijk circuit." De race in Miami gaat morgen om 21.30 uur van start. Verstappen, die twee weken geleden de race in Emilia-Romagna won, acht zichzelf kansrijk. "We hebben een goede topsnelheid. Het wordt morgen nog heter, de banden zullen het erg zwaar krijgen. Er kan nog heel veel gebeuren."

