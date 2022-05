Unieke prestatie: toptalent Alcaraz wint in twee dagen van Nadal én Djokovic

Carlos Alcaraz heeft na Rafael Nadal ook Novak Djokovic aan zijn uitpuilende zegekar weten te binden. Het 19-jarige Spaanse toptalent was in de halve finales van het masterstoernooi van Madrid in een hoogstaande partij van ruim drieënhalf uur met 7-6 (5), 5-7, 6-7 (5) te sterk voor de nummer één van de wereld.

Alcaraz beleeft de laatste weken zijn doorbraak in de absolute top. Hij won in maart in Miami zijn eerste masterstitel en zegevierde vorige maand ook op het gravel van Barcelona. In Madrid werd hij de eerste tiener die Nadal én Djokovic direct na elkaar versloeg.

Door zijn negende overwinning op rij zal Alcaraz naar de zesde plaats van de wereldranglijst stijgen. Hij neemt het in de finale op tegen de winnaar van de partij tussen Stefanos Tsitsipas en Alexander Zverev.