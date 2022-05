Unieke prestatie: toptalent Alcaraz klopt Nadal én Djokovic achter elkaar

Carlos Alcaraz heeft na Rafael Nadal ook Novak Djokovic aan zijn uitpuilende zegekar weten te binden. Het 19-jarige Spaanse toptalent was in de halve finales van het masterstoernooi van Madrid in een hoogstaande partij van ruim drieënhalf uur met 7-6 (5), 5-7, 6-7 (5) te sterk voor de nummer één van de wereld. Alcaraz beleeft de laatste weken zijn doorbraak in de absolute top. Hij won in maart in Miami zijn eerste masterstitel en zegevierde vorige maand ook op het gravel van Barcelona. In Madrid werd hij de eerste tiener die Nadal én Djokovic direct na elkaar versloeg. Door zijn negende overwinning op rij zal Alcaraz naar de zesde plaats van de wereldranglijst stijgen. Hij neemt het in de finale op tegen de winnaar van de partij tussen Stefanos Tsitsipas en Alexander Zverev.

The first teenager to beat Nadal & Djokovic back-to-back at ANY event!



Carlos Alcaraz is something special 👏@alcarazcarlos03 | @MutuaMadridOpen | #MMOPEN pic.twitter.com/poL7qcTdrc — ATP Tour (@atptour) May 7, 2022

De bijna 35-jarige Djokovic toonde in Madrid andermaal aan dat hij zijn topvorm stilaan hervonden heeft na een turbulent begin van het jaar, waarin hij geweerd werd van de Australian Open omdat hij niet gevaccineerd was tegen het coronavirus. De partij ging volledig gelijk op en tot het laatste moment was niet te zeggen wie er zou gaan winnen. Publiek steunt Alcaraz Djokovic begon moeizaam in Madrid, waar het luidruchtige publiek op de hand van hun landgenoot was. De Serviër verloor op eigen service direct de openingsgame. Bij 4-2 wist Djokovic terug te breken, waarna de set op een tiebreak uitdraaide. Daarin nam hij een 6-2 voorsprong. Alcaraz wist nog drie setpoints weg te werken, maar op zijn vierde kans sloeg Djokovic wel toe. Alcaraz gleed uit tijdens het cruciale punt, krabbelde snel overeind en werkte zich tot enthousiasme van het publiek terug in de rally, maar sloeg de bal uiteindelijk in het net.

Novak Djokovic moest diep gaan om het Spaanse talent Carlos Alcaraz te verslaan. - EPA

In de tweede set wisselde Alcaraz onnodige fouten af met zeer knappe punten, onder meer met een handvol fraaie dropshots. Ondertussen raakte Djokovic steeds gefrustreerder, ook richting het publiek. Alcaraz verrast Djokovic met fraaie dropshots Na verloop van tijd probeerde Djokovic het ook met enkele dropshots, maar hij deed dat lang niet zo verdekt als zijn tegenstander. In de laatste game van de tweede set kreeg Alcaraz drie break- en setpoints, waarvan hij de laatste benutte. Halverwege de derde set had Djokovic een medische time-out nodig, nadat hij zijn knie had bezeerd. Alcaraz had daarna licht het overwicht en kreeg bij 5-4 op de service van Djokovic zijn eerste matchpoint, maar de nummer één van de wereld sloeg een ace. Het werd vervolgens opnieuw een tiebreak, waarin Alcaraz vroeg op voorsprong kwam. Bij 4-6 kreeg hij weer twee matchpoints en bij zijn tweede kans was het tot grote vreugde van het Spaanse publiek wel raak.