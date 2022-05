Van der Poel koestert het roze: 'Mooie plaatjes, voor de rest van mijn leven'

Nog een dag in dat prachtige roze, dat is voor Mathieu van der Poel veel belangrijker dan of hij die tijdrit nou net wel of net niet had gewonnen.

"Geluk overheerst, omdat ik nog extra in die trui mag rijden", zegt klassementsleider Van der Poel. "Dit gaat mooie plaatjes opleveren, die ik voor de rest van mijn leven ga koesteren."

De Britse winnaar Simon Yates volbracht de tweede etappe in de Giro d'Italia drie seconden sneller dan Van der Poel, die nog elf tellen voorsprong overhoudt. En dan was er achter hem in het klassement ook nog Tom Dumoulin die het liet afweten.

Dumoulin kan verschil niet maken

"Ik had net niet genoeg over op de laatste klim om door te versnellen", baalde Dumoulin, die zijn aanval op het roze zag mislukken. "Uiteindelijk had ik daar wel redelijke benen, maar niet de benen om het verschil te maken."

