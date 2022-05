Verdachte Alblasserdam bekende moord Vlissingen in mail aan RTL Boulevard

De man die is opgepakt voor de schietpartij gisteren in Alblasserdam stuurde enkele minuten voor zijn daad een e-mail aan de redactie van RTL Boulevard. De 38-jarige John S. kondigde de schietpartij in de zorgboerderij niet aan, maar bekende wel de moord op een schoenmaker in Vlissingen, eerder deze week.

Ook stuurde hij volgens RTL Boulevard gruwelijke foto's mee van de doodgeschoten schoenmaker en details die alleen de schutter kan weten. De politie was in verband met die moord al naar hem op zoek, maar had hem nog niet gevonden.

S. schrijft verder dat hij zijn slachtoffer in Vlissingen in een chatroom voor homo's had ontmoet en dat hij de man vermoordde om zijn wapen te testen. Naar eigen zeggen had hij huisartsen en de ggz verteld over zijn obsessie om een vuurwapen aan te schaffen. "Ik ben hiervoor in andere landen wezen zoeken maar heb nooit een stap durven zetten. Tot een paar weken geleden."

Verder erkent hij dat hij met psychische problemen kampt. "Het is al jaren oorlog in mijn hoofd." Hij beweert dat hij vijf keer geprobeerd heeft om zelfmoord te plegen. Een daarvan zou "vanwege een zorgboerderij" zijn geweest. "Nooit heeft iemand wat van zich laten horen", schrijft hij.

Twee doden

S. schoot gisteren op de zorgboerderij in Alblasserdam twee mensen dood: een 34-jarige vrouw en een meisje van 16. Een jongen van 12 en een vrouw van 20 raakten zwaargewond. Zij zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht en liggen daar nog steeds. Een derde persoon raakte in shock en is door een huisarts behandeld.

De redactie van RTL Boulevard ontdekte de mail pas later, nadat ze door het Openbaar Ministerie daarover was geïnformeerd. Het Openbaar Ministerie bevestigt de inhoud van de e-mail, maar wil op dit moment verder niets over de zaak kwijt.

De advocaat van S. zegt tegen het RTL-programma dat hij onaangenaam verrast is door het nieuws. Tegen de NOS wil hij geen nader commentaar geven.