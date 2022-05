Nieuwe eigenaren zien Chelsea in slotseconden toch nog punten verliezen

Chelsea heeft in eigen huis een zege op Wolverhampton Wanderers door de vingers laten glippen: 2-2. Op Stamford Bridge maakte Romelu Lukaku twee treffers, maar de nieuwe eigenaar Todd Boehly zag vanaf de tribune hoe het in de slotseconden tóch nog misging.

Het waren bepaald geen zorgeloze maanden voor Chelsea, nadat de Rus Roman Abramovitsj door de oorlog in Oekraïne zijn vertrek bij de club aan had gekondigd. Afgelopen week waren er zelfs twijfels over het voortbestaan van Chelsea, maar dat bleek een storm in een glas water. Zaterdagochtend werd bekend dat de Amerikaanse miljardair Boehly The Blues overneemt. Chelseas hachje is gered.

Lukaku laat zich zien

Deze zomer zal de Londense club ongetwijfeld gaan doen wat het al jaren doet: grote spelers kopen. Eén van de eerdere topaankopen, Lukaku, heeft het dit seizoen moeilijk.

De spits die overkwam van Internazionale verloor na de winter zijn basisplek en kwam in 2022 nog niet tot scoren. Tegen de Wolves brak hij met die onaangename statistiek. Na een moeizame eerste helft waarin het 0-0 bleef, opende Lukaku de score door een penalty.

Luttele minuten later zette hij zijn ploeg op 2-0, nadat hij was weggestuurd door Christian Pulisic.