Beckers Berlin velt Flekkens Freiburg, Schalke 04 terug in Bundesliga

De titelstrijd in de Bundesliga is al lang en breed beslist, maar de strijd om de tickets voor de Champions League is nog in volle gang en nadert het kookpunt. Zeker in de voorlaatste speelronde. Nummer drie van de competitie, Bayer Leverkusen, leek zichzelf in de vingers te snijden toen TSG 1899 Hoffenheim voor rust op een 2-1 voorsprong kwam, maar de ploeg van Mitchel Bakker en Daley Sinkgraven (beiden goed voor een invalbeurt) herstelde zich op tijd en won met 2-4.

Schalke 04 terug naar Bundesliga Schalke 04 keert na een seizoen in de tweede Bundesliga terug op het hoogste niveau. De club uit Gelsenkirchen is na een zwaarbevochten 3-2 zege op St.Pauli in de voorlaatste speelronde zeker van minimaal de tweede plaats. Bij Schalke speelt de Nederlander Thomas Ouwejan.

Moussa Diaby en Patrick Schick zette na rust de 2-1 achterstand om in een 2-3 voorsprong. In de blessuretijd besliste Lucas Asario het duel met de 2-4 en hij stelde daarmee een ticket voor de groepsfase van de Champions League veilig voor Leverkusen. Becker belangrijk SC Freiburg kon ook goede zaken doen voor een Champions League-ticket, maar Oranje-doelman Mark Flekken moest liefst vier keer vissen en zag zijn ploeg met 1-4 het veld afdruipen tegen 1. FC Union Berlin. Union Berlin opende sterk. Na een halfuur spelen stonden de bezoekers door doelpunten van Grischa Prömel en Christopher Trimmel al op een 2-0 voorsprong. Even later kon Flekken weer vissen, oog in oog met landgenoot en voormalig ADO Den Haag-speler Sheraldo Becker. De international van Suriname was bij de eerste twee doelpunten betrokken en beloonde zichzelf door vlak voor rust de 3-0 te maken.

Sheraldo Becker viert zijn doelpunt - Reuters Connect

Freiburg deed met Lucas Höler nog wat terug, maar het geloof leek langzaam weg te ebben. András Schäfer gooide met zijn eerste treffer in de Bundesliga de wedstrijd in het slot. Met een simpele passeerbeweging stond de verdediging van Freiburg te kijken hoe de Hongaar Flekken in de korte hoek klopte (1-4). Leipzig kan Freiburg passeren Nummer vijf in de Bundesliga, RB Leipzig, speelt zondagavond tegen laagvlieger Augsburg en kan met een zege de Champions League-droom van Freiburg aan diggelen helpen. Freiburg neemt het bovendien in de laatste speelronde nog op tegen Leverkusen. Bekijk hieronder de stand in de Bundesliga.