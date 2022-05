Beckers Berlin velt Flekkens Freiburg; hoogspanning om Champions League-tickets

Moussa Diaby en Patrick Schick zette na rust de 2-1 achterstand om in een 2-3 voorsprong. In de blessuretijd besliste Lucas Asario het duel met de 2-4 en hij stelde daarmee een ticket voor de groepsfase van de Champions League veilig voor Leverkusen.

Becker belangrijk

SC Freiburg kon ook goede zaken doen voor een Champions League-ticket, maar Oranje-doelman Mark Flekken moest liefst vier keer vissen en zag zijn ploeg met 1-4 het veld afdruipen tegen 1. FC Union Berlin.

Union Berlin opende sterk. Na een halfuur spelen stonden de bezoekers door doelpunten van Grischa Prömel en Christopher Trimmel al op een 2-0 voorsprong.

Even later kon Flekken weer vissen, oog in oog met landgenoot en voormalig ADO Den Haag-speler Sheraldo Becker. De international van Suriname was bij de eerste twee doelpunten betrokken en beloonde zichzelf door vlak voor rust de 3-0 te maken.