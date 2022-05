Sinn Féin de grootste in Noord-Ierland: voorbode voor één Ierland?

Het is een politieke aardverschuiving: bij de verkiezingen in Noord-Ierland is het katholieke Sinn Féin de grootste partij geworden. Dat was lang ondenkbaar in het Noord-Ierland van The Troubles, tientallen jaren het toneel van een bloedige burgeroorlog. Daar zijn de unionistische protestanten sinds 1921 de grootste politieke speler geweest. Die zijn pro-Brits en willen bij het Verenigd Koninkrijk horen. Maar met de uitslag van de verkiezingen van gisteren is Sinn Féin voor het eerst in de geschiedenis de grootste partij, en mag de partij ook de premier voor het parlement nomineren. Dat betekent dat aan twee kanten van de zwaarbevochten Ierse grens de grootste partij vóór de hereniging van Ierland is. En dit feit brengt een mogelijke afscheiding van Groot-Brittannië een stap dichterbij.

Referendum of niet? De vraag op ieders lippen is dan ook: komt er een referendum over de grens? Dat is het ultieme doel van Sinn Féin, waar men niet onder stoelen of banken steekt dat Noord-Ierland uiteindelijk weer bij de Republiek Ierland moet gaan horen. Maar de weg daarnaartoe kan nog wel even duren. Volgens de afspraken in het Noord-Ierse Akkoord uit 1998 moet minimaal de helft van de bevolking daarmee instemmen, terwijl volgens de laatste peilingen nu een derde van de bevolking dat zou willen. De herenigingskwestie is dan ook niet waar Sinn Féin haar overwinningszege aan te danken heeft: in plaats daarvan heeft de partij campagne gevoerd op andere thema's, zoals armoedebestrijding en het verbeteren van de gezondheidszorg.