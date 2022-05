Van der Poel behoudt roze leiderstrui in Giro en wint bijna ook tweede etappe

Van der Poel, die de roze trui vrijdag had veroverd door de openingsetappe op zijn naam te schrijven , mocht veertien seconden verliezen op Yates om de leiding te behouden en slaagde daar met verve in.

Mathieu van der Poel heeft zijn leidende positie in de Giro d'Italia met succes verdedigd. In de tweede etappe - een tijdrit van 9,2 kilometer in het centrum van de Hongaarse hoofdstad Boedapest - eindigde hij knap als tweede, op drie seconden van de Britse winnaar Simon Yates.

Dumoulin is in de Giro de enige echte tijdrittopper en hij maakte zijn reputatie waar door de snelste tijd neer te zetten. De winnaar van 2017 was amper binnen of Yates had hem al van de troon gestoten. Dumoulin werd uiteindelijk derde, op vijf seconden van Yates.

Er was nog meer Nederlands succes. Kelderman werd zevende en Thymen Arensman tiende, waardoor er liefst vier landgenoten in de toptien eindigden.

