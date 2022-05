Volleybalsters Sliedrecht blijven heersen: zevende landstitel in tien jaar

Sliedrecht had eerder dit seizoen al de Supercup en de beker veroverd en neemt met de triple afscheid van een hele hoop speelsters. Carlijn Ghijssen-Jans, Jolijn de Haan, Kirsten Wessels, Christie Wolt, Rochelle Wopereis en Denise Kant vertrekken. Ook coach Vera Koenen keert niet terug.

Het werd een waardevol afscheid. In set twee verspeelde Apollo een 22-17 voorsprong. Apollo was niet van slag, won de derde set en kwam in de vierde van vijf punten achterstand terug tot 20-20. De titelverdediger drukte daarna door en sleepte de beslissende tweede overwinning in de best-of-3 serie binnen.

Afgelopen dinsdag zette Sliedrecht al een overtuigende eerste stap richting het landskampioenschap. Apollo 8 werd in de eerste wedstrijd in drie sets geklopt: 25-23, 25-21 en 25-22.