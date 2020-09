Nog veel vragen, maar Kamer steunt 'app-wet'

Een meerderheid in de Tweede Kamer staat achter de wet die de 'corona-app' regelt. In een Kamerdebat werden nog wel veel kritische vragen gesteld, maar het is duidelijk dat minister De Jonge steun krijgt van een meerderheid.

Opzet van de corona-app is dat mensen een bericht krijgen als ze in de buurt zijn geweest van iemand die besmet is met het coroavirus. Dat moet verdere verspreiding van het virus voorkomen. De app wordt op grote schaal getest en minister De Jonge is met een wetsvoorstel gekomen om het systeem landelijk in te voeren.

Gebrek aan testen

Veel partijen benadrukten dat het goed is om bij de verspreiding van de pandemie gebruik te maken van digitale middelen, maar bijna de hele Kamer maakt zich ook zorgen over het gebrek aan testen. "Wat moeten mensen doen, die via de app een melding krijgen dat ze in de nabijheid van een besmet iemand zijn geweest en die zelf geen klachten hebben?" vragen veel Kamerleden zich af.

Minister De Jonge heeft juist gisteren nog eens gezegd dat in principe alleen mensen met klachten zich moeten laten testen, omdat er nu niet genoeg capaciteit is om meer te doen. Veel Kamerleden zeiden in het debat dat de app er niet toe mag leiden dat mensen met een app zich wel kunnen laten testen en mensen zonder app niet.

In deze video leggen we uit hoe de app werkt: