Goed nieuws voor de bijna verdwenen tapuit in Drenthe

Tapuiten zijn 'grondbroeders', ze broeden in Nederland in konijnenholen. Maar omdat het aantal konijnen afneemt, vindt de tapuit maar moeilijk een broedplek. Daarom plaatsten natuurbeheerders in oktober 2020 de eerste kunstmatige tapuitnesten. "Een pvc-buis in een heuveltje, mooi afgedekt met wat hout en stenen. De tapuit vindt het een hele fijne plek om te broeden omdat zo'n mooi, diep hol relatief veilig is tegen predatoren. Het gaas biedt extra bescherming tegen het uitgraven door de vos", aldus Marije Kuiper van Vogelbescherming op natuurplatform Roeg.

Ook is een aantal schapenpaadjes voor bezoekers afgesloten, om zo de rust in het gebied te herstellen. Boswachter Lysander van Oossanen. "Een niet-populaire maatregel, voor de mens dan. Maar het werd zo onwijs druk dat konijnen en met name de broedvogels daar last van hadden."

Een bordje neerzetten helpt niet

"We hebben ook de handhaving opgeschroefd, we leggen het uit en spreken mensen aan", vervolgt vogelonderzoeker Waasdorp. "Alleen een bordje neerzetten helpt niet. Niet zo lang geleden had ik bijvoorbeeld nog een discussie met mensen, omdat vogels volgens hen niet op de grond zouden broeden."

Het gaat nog niet om grote aantallen, maar de maatregelen hebben effect. Er groeien meer jonge tapuiten 'veilig' op. "We hebben ook geen vertrapte of direct verstoorde nesten meer gehad", aldus Waasdorp. "Het Aekingerzand is een voorbeeldgebied aan het worden. We krijgen beheerders op bezoek die benieuwd zijn wat we hier doen."