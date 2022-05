Minister Harbers: het moet deze zomer niet weer uit de hand lopen op Schiphol

Minister Harbers roept Schiphol op er alles aan te doen om te voorkomen dat in de zomer nog eens een chaos met passagiers ontstaat. Volgens hem is niemand er trots op hoe het de afgelopen tijd "uit de hand is gelopen".

De afgelopen weekends waren er grote problemen op de luchthaven. Er stonden uitzonderlijk lange wachtrijen en een deel van de vluchten werd geannuleerd. De problemen werden veroorzaakt door een combinatie van onverwacht veel passagiers, personeelstekorten en ook nog (twee weken geleden) een staking van bagagepersoneel.

Alle hens aan dek

De minister van Infrastructuur bracht vandaag een bezoek aan Schiphol. Hij vindt dat Schiphol alle hens aan dek moet zetten om ervoor te zorgen dat de luchthaven de zomer goed doorkomt.

Harbers erkent dat meer sectoren aanloopproblemen hebben nu het na de coronacrisis weer drukker wordt. Ook ziet hij dat er een tekort aan personeel is. "Maar dat ontslaat je niet van de verplichting om er alles aan te doen dat je basisproduct, het afhandelen van passagiers en vliegtuigen, weer de kwaliteit krijgt die we van Schiphol gewend zijn", aldus de minister. "Dit moet niet stelselmatig gebeuren."

'Goede voorwaarden, die er rekening mee houden hoe zwaar het werk is'

Volgens Harbers draait het er vooral om dat de luchthaven aan genoeg medewerkers moet komen. "En er is goed werkgeverschap voor nodig dat mensen het leuk vinden om hier te komen werken", benadrukt de minister.

"Het betekent dat je goed moet kijken wat je inhuurt en of dat tegen realistische voorwaarden is." Hij wil dat Schiphol "meer uit de kast haalt om ervoor te zorgen dat mensen er tegen goede voorwaarden kunnen werken." Daarbij moet er rekening mee worden gehouden hoe zwaar het werk soms is.

Excuses

Topman Benschop van de luchthaven bood deze week zijn excuses aan voor de situatie. Hij kondigde toen ook aan dat hij het personeel beter wil gaan betalen.

Om de verwachte drukte voor dit weekend te verminderen, zijn zes vertrekkende vluchten verplaatst naar Rotterdam The Hague Airport. Schiphol liet eerder vandaag weten dat het "goed doorloopt". Het is vooral druk in de aankomsthallen, waar terugkerende vakantiegangers arriveren.

'Klein land met groot buitenland'

Harbers benadrukt dat Schiphol eigendom is van de overheid, dat de situatie op de luchthaven belangrijk is voor Nederland en dat de overheid van de luchthaven vraagt het 'kernproduct' zo snel mogelijk op orde te krijgen: "Wij zijn een klein land met een groot buitenland. We kunnen het ons niet permitteren dat te lang het luchtvaartsysteem op de grootste luchthaven een chaos is."