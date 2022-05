Man komt om bij mishandeling in Rotterdamse Club Blu, verdachte opgepakt

De mishandeling was in Club Blu op de Prins Alexanderlaan, in het oosten van de stad. Rond 05.30 uur kreeg de politie een melding binnen van een mishandeling. Eenmaal ter plaatse moesten de agenten het slachtoffer reanimeren.

In Rotterdam is een man van 29 overleden nadat hij vannacht in een club was mishandeld. De politie heeft een 25-jarige man aangehouden, hij wordt verdacht van doodslag.

Een 29-jarige man uit Rotterdam is overleden na een geweldsincident op de #prinsalexanderlaan in Club Blu. Een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is aangehouden: https://t.co/mHcGf0BEcn

De 25-jarige verdachte werd nog in de club aangehouden. Het gaat om een man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Onduidelijk is wat er precies is voorgevallen, maar waarschijnlijk ging het om een vechtpartij. "Wie wie geslagen heeft, is nog niet bekend", zegt een woordvoerder.

De politie heeft al getuigen gehoord en is nog op zoek naar meer mensen die de mishandeling hebben gezien. Het was tijdens het incident druk in de club.

De discotheek werd de afgelopen jaren meerdere malen op last van de gemeente gesloten vanwege geweldsincidenten. Ook werd er tot twee keer toe een handgranaat bij de ingang gevonden.