Alblasserdammers zoeken elkaar op, leggen bloemen bij zorgboerderij

Een dag na de fatale schietpartij op de zorgboerderij in Alblasserdam, betuigen mensen hun medeleven aan slachtoffers en nabestaanden. Er worden bloemen neergelegd bij de ingang van de boerderij, mensen kunnen hun verhaal kwijt in de kerk en zoeken elkaar op.

"Het is een nare nachtmerrie waaruit ik nog wakker moet worden", zegt Yvonne, die geregeld op de zorgboerderij kwam en er binnenkort dansles zou geven. Ze kwam vanochtend langs om met dorpsgenoten te praten. "Het zijn Amerikaanse taferelen."

Ze omschrijft de zorgboerderij als een fijne plek, waar cliënten knutselden, koekjes bakten en dieren verzorgden. "Het was een veilig onderkomen, dachten we."

Een van de mensen die tijdens de schietpartij op de zorgboerderij was, heeft Yvonne verteld wat er gebeurde. "Diegene stond op de mesthoop, gooide de kruiwagen leeg en zag iemand neervallen. Hij heeft vier cliënten meegenomen en ze zijn het weiland in gerend, richting de molens. Daar schuilden ze tot de politie hen kwam ophalen", zegt ze.

Slachtofferhulp

Kinderen die gisteren op de zorgboerderij waren, krijgen via hun ouders ondersteuning, laat Slachtofferhulp Nederland weten. De organisatie stuurde gisteren vijf medewerkers naar de boerderij om mensen bij te staan.

Ouders krijgen van Slachtofferhulp tips hoe ze het beste weer veiligheid kunnen bieden aan hun kind. "Het is heel belangrijk dat ze zo snel mogelijk weer in hun normale structuur zitten, dus bijvoorbeeld naar de sportclub gaan", zegt een woordvoerder.

Overlastgevend persoon

Gisterochtend schoot een man rond 11.00 uur een meisje van 16 en een vrouw van 34 dood op het terrein van de zorgboerderij. Twee anderen raakten zwaargewond en liggen in het ziekenhuis.

De verdachte werd kort na de schietpartij opgepakt, met een vuurwapens op zak. Het is een 38-jarige man uit Oud-Alblas die bij justitie bekendstaat als "overlastgevend persoon". Zijn woning werd enkele uren na zijn arrestatie doorzocht.

Dode in Vlissingen

Een strafblad heeft de verdachte niet, al was hij volgens het OM mogelijk wel betrokken bij een misdrijf in Vlissingen. Daar werd woensdagavond de exploitant van een schoenwinkel dood gevonden.

De Zeeuwse politie had de verdachte donderdagavond in beeld, maar hij werd pas aangehouden na de schietpartij op de zorgboerderij.

"Kort na het drama in Alblasserdam bleek dat de verdachte dezelfde man was als waar de politie uit Zeeland naar op zoek was", aldus hoofdofficier Hillenaar gistermiddag tijdens een persconferentie.