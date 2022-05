Taliban verplichten Afghaanse vrouwen weer gezicht te bedekken

Vrouwen in Afghanistan moeten hun gezicht weer bedekken als ze over straat gaan. Alleen de ogen mogen vrij zijn, heeft de hoogste leider van de Taliban bevolen in een decreet. Het is een van de zwaarste beperkingen voor vrouwen sinds de Taliban weer aan de macht zijn.

In het decreet staat verder dat als een vrouw haar gezicht niet volledig bedekt, haar man of een mannelijk familielid daarop wordt aangesproken. In het uiterste geval kan hij in de gevangenis belanden.

In de periode van 1996 tot 2001 was de boerka verplicht in Afghanistan. Het kledingstuk bedekt het lichaam volledig en groeide uit tot het symbool van het Taliban-regime, waarbij vrouwen ook niet naar school mochten of mochten werken.