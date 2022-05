President Macron in Parijs beëdigd voor tweede termijn

In Parijs is Emmanuel Macron beëdigd voor een tweede termijn van vijf jaar als president van de Franse Republiek. De plechtigheid in het Élysée-paleis werd bijgewoond door familieleden van Macron en honderden genodigden, onder wie zijn twee voorgangers Hollande en Sarkozy. Hun aanwezigheid bij de plechtigheid symboliseert de continuïteit van de republiek, melden Franse media.

Op muziek van Georg Friedrich Händel betrad de president de beëdigingszaal waar hij werd toegesproken door de voorzitter van de Constitutionele Raad, Laurent Fabius. Hij zette zijn handtekening en daarmee was de beëdiging een feit.

Klassieke Franse waarden

In zijn toespraak stond Macron stil bij de uitdagingen die Frankrijk het hoofd moet bieden, in binnen- en buitenland, onder meer op economisch en sociaal gebied. Ook sprak hij over klimaatverandering, Europese samenwerking en de oorlog in Oekraïne. Macron zei nog eens dat hij een president wil zijn voor alle Fransen en riep iedereen op zijn verantwoordelijkheid te nemen.

Hij benadrukte de klassieke Franse waarden van vrijheid, gelijkheid en broederschap en sloot af met de woorden: leve de republiek, leve Frankrijk, en kreeg een staande ovatie.

Op de rode loper op het terras van het Élysée keek Macron naar het lossen van een aantal schoten uit antieke kanonnen en werd voor de president het volkslied de Marseillaise gespeeld. Daarna liep hij langs vertegenwoordigers van de strijdkrachten die in de tuin stonden opgesteld. Ze feliciteerden hem en hij bedankte hen.

Macron is de eerste Franse president in twintig jaar die twee keer op rij is gekozen. De laatste die daar in slaagde, was Jacques Chirac.

In de tweede en beslissende ronde van de verkiezingen kreeg Macron 58,5 van de stemmen, tegen 41,4 procent voor zijn tegenstander Marine Le Pen.