Formule 1 groeit in Amerika, maar in Miami merk je daar weinig van: 'Paardenraces?'

Want Amerikanen moeten geprikkeld worden omdat ze niet meteen Formule 1-adepten zijn. Er was voor de Amerikanen nooit een grote drang om de sport te volgen. Zelf hadden ze al hun racegenot met Nascar- en Indycar-races waar vaak meer drama en crashes in voorkwamen dan in de veilige Formule 1. Drama, controverse, rondvliegend puin en kapotte auto's; daar raakt de autosportfan in de Verenigde Staten pas opgewonden van.

Het is een Amerikaanse beproefde succesformule die je door het hele land ziet; decors neerzetten om de indruk te wekken dat je ergens anders bent. Zie Disneyworld of hotels als The Venetian of Paris in Las Vegas, waar volgend jaar voor het eerst een grand prix wordt gereden.

Dat komt mede omdat de Grand Prix van Miami helemaal niet in Miami plaatsvindt. Het circuit is neergelegd op de parkeerplaats van het Hard Rock stadion op een industrieterrein op 45 minuten van de typerende Art Deco gevels van South Beach.

Tom en Sarah Cap zijn dit weekend helemaal vanuit San Diego naar Miami gekomen. Het worden hun eerste races "Ik ben zo opgewonden het hele spektakel voor het eerst in het echt te zien," zegt Sarah. Ze raakte aan de Formule 1 verslaafd via haar man, die vier jaar geleden aan een nieuwe serie begon: 'Drive to Survive'. Sindsdien zijn de Caps rasechte fans. Tom: "Ik vind de formule 1 veel sexyer dan de Nascar.' 'Veel eleganter' vult Sarah hem aan.

De Netflix-serie Drive to Survive, waar in Miami seizoen 5 & 6 van aangekondigd werden, brachten verandering in de kijk van de Amerikanen op de Formule 1. De makers wisten de hoofdklasse in de autosport om te toveren tot een dramaserie waar zelfs de Amerikanen vol genot naar gingen kijken.

Het bracht een nieuwe lading fans naar de sport en de wil voor meer races op het Amerikaanse continent groeide gestaag. Ook al blijft het ook nog steeds lastig aan Amerikanen uit te leggen dat je soms moet afremmen om te kunnen winnen.

Uitverkocht

De toenemende populariteit blijkt in ieder geval uit de enorme belangstelling voor de race dit weekend. Alle tickets zijn uitverkocht. De prijzen die voor een dag of weekend op het circuit neergeteld moeten worden zijn ook niet mals. Voor VIP-pakketten moet tot een slordige tienduizend dollar per persoon neergelegd worden; en dan kun je het circuit betreden. Hotels, de reis en andere benodigdheden zijn daar niet inbegrepen.

Er worden zo'n 300.000 fans verwacht op het circuit tijdens het F1-festijn. De uitgaven die zij gaan doen zullen volgens de lokale overheid de omzet van de Super Bowl in 2020 en het jaarlijkse Art Basel Festival overtreffen. Hotels in de stad vragen prijzen rond een ton per nacht voor hun top suites en de chef-koks in de buurt hebben speciale F1-diners die voor drieduizend dollar genuttigd mogen worden.

Dat de grote bazen in Miami, en de hoteleigenaars er een flinke financiële boost van dit weekend gaan krijgen is wel duidelijk. Of de "gewone" inwoner van Miami iets terug gaat zien van het miljoenen circus, dat lijkt zeer onwaarschijnlijk.