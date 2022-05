In race tegen de klok pakt Rusland herbevoorrading Oekraïens leger aan

"Na veel verspilling en fouten worden de middelen van het Russische leger nu militair-strategisch gezien veel effectiever ingezet", zegt William Alberque. Hij is directeur van de afdeling strategie, technologie en wapens bij denktank International Institute for Strategic Studies. "De grote vraag voor Rusland is: komt deze aanpak te laat?"

In militaire termen wordt het afsnijden van de toevoer van munitie, materieel en legerpersoneel interdictie genoemd. "Naast de directe staal op staal-confrontaties aan het front komt interdictie steeds meer in het spel", zegt Patrick Bolder, gepensioneerd luitenant-kolonel bij de luchtmacht.

Laat staan als zo'n konvooi op het spoor of op de weg wordt bestookt met Russische raketten. Zo werden volgens het Russische ministerie van Defensie woensdag de elektriciteitsvoorziening van vijf treinstations in Oekraïne gebombardeerd.

Een probleem daarbij is dat er wel speciale munitie en training voor nodig is. En dat die speciale granaten inclusief het materieel (een pantserhouwitser weegt 55 ton) eerst bij het front moet komen. "Zo'n pantserhouwitser zal je per trein of dieplader moeten vervoeren. Maar over de 1000 kilometer van Lviv naar de Donbas doe je al minimaal een dag als álles meezit."

Vooralsnog is er geen substantiële schade aan de spoorlijnen in en rondom Lviv, stelde een anonieme legerfunctionaris van de VS donderdag tegen persbureau AP. Maar zelfs als het lukt om die spoorwegen uit te schakelen, zal dat de wapenleveranties volgens Alberque niet tegenhouden.

"De Russen kunnen het hoogstens vertragen. Maar omdat het spoornetwerk hier zo cruciaal is voor de toevoer van wapens uit het buitenland zullen we daar nog meer zware bombardementen zien." In een race tegen de klok is tijdwinst immers belangrijk.

Grootste voorraad

Op de korte termijn beschikken de Russische strijdkrachten nog over de meeste vuurkracht, denkt Bolder. "Ze hebben veel meer artilleriegranaten in voorraad, maar niet zo veel precisiemunitie." Simpel gezegd is dat het verschil tussen 'ouderwets' granaten afschieten die zo'n dertig kilometer verder neerkomen, of op de meter nauwkeurig vanaf grotere afstand een artilleriebarrage uitvoeren.

In de Donbas beschieten het Russische en Oekraïense leger elkaar vooral met kanonnen uit de eerstgenoemde categorie. De Oekraïense strijdkrachten zeggen dringend behoefte te hebben aan extra munitie.

Ondertussen boeken Russische militairen maar mondjesmaat terreinwinst in het oosten. Die langzame opmars is deels een keuze en een van de lessen de bevelhebbers geleerd hebben van het konvooi-debacle, zegt Bolder: "Ze willen een gesloten front houden en voorkomen dat de logistieke lijnen bloot komen te liggen. Op die manier gaan de Russische troepen over een hele grote breedte langzaam vooruit."

Het rode gebied op deze kaart is volgens het Britse ministerie van Defensie in handen van Rusland: