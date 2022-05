Topscorer Haller accepteert kritisch publiek: 'Dit is Ajax, dit is Amsterdam'

Aan clubtopscorer Sébastien Haller (20 goals en 7 assists in 28 eredivisieduels) merk je al helemaal niets. Stoïcijns als altijd. Rustig komt hij, iets later dan gepland, aangelopen voor het interview. "Sorry, ik ben lui", legt de Fransman met een knipoog uit.

Als er bij Ajax al sprake is van kampioensstress, is daar op hun thuisbasis De Toekomst weinig van te merken. Of het zijn de journalisten die nog flink aan de bak moeten om de kampioensspecials op tijd af te hebben, mocht Ajax zondag voor de 36ste keer landskampioen worden.

Over het kritische Ajax-publiek, over zijn toekomst na elf goals in de Champions League, over gepasseerd worden in de bekerfinale en een doelpuntendroogte van vier eredivisieduels. "Ik ben niet de enige die worstelt. Richting het einde van het seizoen is het voor ons allemaal lastig."

De duurste Ajacied ooit (22,5 miljoen euro) is kalm, vriendelijk, praat makkelijk en oogt onverschrokken. Meer dan eens neemt hij de zin "It's part of the job" in de mond. En hij komt met een oneliner: "It's easy to don't play good. But to play good is something else."

Dealen met kritisch Ajax-publiek

Oftewel: het is makkelijk om slecht te spelen. En slecht spelen, dat doet Haller af en toe hartstikke goed, als we de fans in de Johan Cruijff Arena moeten geloven. Na het missen van een levensgrote kans afgelopen week tegen PEC werd er hier en daar gefloten. En er werd eens gejuicht toen hij werd gewisseld.

Zijn cijfers liegen niet. Sinds zijn komst, anderhalf jaar geleden, speelde Haller 63 wedstrijden voor Ajax, waarin hij 46 keer scoorde en 16 assists gaf. Het net raken, dat kan hij dus. Maar doet hij dat niet, dan lijkt het alsof de Ajaxsupporters vooral zijn technische tekortkomingen zien.