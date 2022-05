Wijndal: 'Ik kies voor de club die me het meest overtuigt met hun plannen'

Het is sowieso een vreemd seizoen voor AZ, met een grillige prestatiecurve en goed voetbal in de ene fase en moeizaam spel in de andere. "We hebben een heel moeilijk begin gehad. Daarna hebben we het lange tijd heel erg goed gedaan. Nu gaat het weer minder en zoeken we weer naar herstel. Nu moeten we het weer om zien te draaien."

Na de winterstop won AZ knap van Feyenoord en PSV, maar in de afgelopen weken werden cruciale punten verloren tegen Sparta, PEC Zwolle en Willem II. "Dat is gewoon slecht. We proberen er op het trainingsveld iedere dag aan te werken, Maar als ik precies wist waar het aan lag, zou ik het voordat het misging al hebben aangekaart."

AZ-aanvoerder Wijndal snapt het ook niet precies: hoe kan het nou dat AZ in toppers vaak wint, om het vervolgens af te laten weten tegen clubs uit het rechterrijtje? "Het is heel moeilijk om de vinger op de zere plek te leggen", analyseert hij. "Het heeft er zeker mee te maken met hoe graag je het samen als groep wil in zulke duels..."

Wisselvallig: dat is het eerste woord dat bij Owen Wijndal opkomt als hij denkt aan dit seizoen van AZ. De linksback strijdt in het restant van de competitie met zijn ploeg met FC Twente om plaatsing voor de Conference League. Dat gevecht begint zondagmiddag (14.30 uur) in Alkmaar met een wedstrijd tegen Ajax.

In de afgelopen maanden werd Wijndal vaak in verband gebracht met een overstap naar Ajax, waar hij de opvolger van Nico Tagliafico en Daley Blind zou kunnen zijn op linksback.

"Ik denk dat AZ - Ajax altijd bijzonder is", zegt Wijndal. "Wij vechten voor Europees voetbal en zij voor de titel. We gaan er alles aan doen om te voorkomen dat zij hier het kampioenschap pakken."

Morgen wacht voor Wijndal en zijn team de ontmoeting met Ajax. De Amsterdammers kunnen bij winst een voorschot op de landstitel nemen. Als Ajax wint in Alkmaar en PSV daarna verliest van Feyenoord is het kampioenschap een feit.

Inmiddels staat de linksachter op negen assists en één doelpunt. Alleen in het seizoen 2019/2020 was hij even vaak bij doelpunten betrokken. "Ik zou wel meer kunnen scoren, maar anderzijds is verdedigen mijn eerste taak. En ik denk dat dat goed gaat."

Wijndal zelf heeft wél een stabiele lijn te pakken, ondanks dat ook hij een moeilijke seizoenstart doormaakte. "Ik kwam in de zomer geblesseerd terug van het EK. Ik had echt wel even tijd nodig om daar van terug te komen."

Een stap binnen de eredivisie zou een veiligere optie kunnen zijn dan een transfer naar het buitenland, ook met het oog op het WK.

"Zo concreet denk ik er nog niet eens over na. Nu denk ik aan AZ. Daarna kies ik voor de club die me het meest overtuigt met hun plannen."

Buitenland

Wijndals oud-ploeggenoten en goede vrienden Calvin Stengs (Nice) en Myron Boadu (AS Monaco) verlieten afgelopen zomer Alkmaar voor Frankrijk, maar spelen vooralsnog lang niet alles in de Ligue 1.

Toch is Wijndal juist te spreken over de verrichtingen van zijn voetbalvrienden in Frankrijk en is dat voor hem geen reden om per se in Nederland te blijven.

"Als je voor het eerst naar het buitenland gaat, weet je dat het anders gaat zijn. Ze doen het gewoon goed in de wedstrijden die ze spelen. Dus ze hebben niks te klagen. Ik kijk juist met trots naar ze", zegt Wijndal.

Contractverlenging

Ondanks de interesse van meerdere clubs verlengde Wijndal onlangs nog zijn contract bij AZ. Dat was vooral een gebaar naar de club waar hij zijn opleiding genoot en zijn plekje bij Oranje verdiende. "Je weet dat je mensen hier in een moeilijke situatie brengt als je maar één jaar contract hebt. Bijtekenen is een stukje respect en waardering naar de club toe."