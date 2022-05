Wekdienst 7/5: Weer drukte op Schiphol verwacht • Macron wordt beëdigd

Goedemorgen! Op Schiphol wordt opnieuw grote drukte verwacht en op de Dam is er een pro-abortusdemonstratie. En in Frankrijk wordt Macron beëdigd voor zijn tweede termijn als president.

De dag begint bewolkt met wat regen. In de middag breekt de zon door, al valt landinwaarts nog een bui. Het wordt 15 tot 20 graden. In de middag steekt een veelal matige noord- of noordwestenwind op, kracht 3 tot 4.