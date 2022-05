Inter ziet Scudetto-droom bijna uiteen spatten, maar herstelt zich knap

Bij Internazionale lijkt in de strijd om de landstitel van de Serie A geen wedstrijd meer vanzelf te gaan. Na een benauwde eerste helft thuis tegen Empoli, voltooide het in de tweede helft een comeback om de Scudetto-droom in leven te houden (4-2). Inter staat weer even boven concurrent AC Milan.

Met twee punten achterstand op koploper AC Milan was het aan Inter om de druk op de stadgenoot op te voeren met een overwinning. Laat dat nou net geen vanzelfsprekendheid meer zijn afgelopen weken.

Snelle 0-2

Vorige week woensdag ging het tegen Bologna dankzij de blunderende reservedoelman Ionut Radu mis, afgelopen zondag won het nipt bij Udinese en deze vrijdagavond begon Inter dramatisch aan de belangrijke thuiswedstrijd tegen Empoli, de nummer veertien uit de Serie A.

Al binnen het half uur stonden de bezoekers op 0-2 door doelpunten van Andrea Pinamonti en Kristjan Asllani. Op dat moment had de VAR al een derde goal afgekeurd. De Inter-fans keken verlamd toe.