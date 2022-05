Oranje onder 17 onderuit tegen titelverdediger Duitsland op EK

In de tweede wedstrijd van Nederland onder 17 op het Europees Kampioenschap in Bosnië en Herzegovina heeft Oranje met 2-0 verloren van titelverdediger Duitsland. Daardoor is het de volgende wedstrijd erop of eronder in de wedstrijd tegen Denemarken van maandag 9 mei, wil Oranje nog de halve finales halen van het toernooi.

De eerste wedstrijd tegen het gastland eindigde nog in een daverende 8-0 voor Oranje, maar van verpulveren en overklassen was in deze wedstrijd geen sprake. Tegen Duitsland, een reprise van de EK-finale in 2019 waar Duitsland met strafschoppen won, had Oranje het knap lastig.

Na dertig seconden spelen doemde Duitsland al op voor het doel van keeper Femke Liefting, maar het schot belandde in het zijnet. Het bleek later een van de weinige kansen van de eerste helft te zijn.