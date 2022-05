NAC Breda en De Graafschap naar play-offs, kampioen Emmen sluit in stijl af

NAC Breda en De Graafschap hebben zich in de laatste speelronde van de Keuken Kampioen Divisie geplaatst voor de play-offs.

De Bredase ploeg was al nagenoeg zeker van een plek in de play-offs en De Graafschap moest afwachten wat er in de overige duels vandaag zou gebeuren. De ploeg uit Doetinchem speelde zelf 1-1 tegen Jong Ajax en eindigde als negende op de ranglijst, maar mag zich uiteindelijk als nummer 9 van de ranglijst opmaken voor de play-offs.

Almere City, dat bij een overwinning zich theoretisch nog had kunnen verzekeren van de vierde periode en daarmee de play-offs, liet de buitenkans liggen. De club maakte er thuis een potje van door van Jong AZ te verliezen: 3-0.

FC Emmen mag zich de sterkste van de vierde periode noemen en wist het seizoen met glans af te sluiten door een 3-0 thuiszege op ADO Den Haag.

Play-offs

De play-offs voor promotie naar de eredivisie beginnen komende maandag al. Dan staan De Graafschap en FC Eindhoven tegenover elkaar. Een dag later speelt NAC Breda tegen ADO Den Haag en Excelsior tegen Roda JC. De returns zijn op vrijdag 13 mei en zaterdag 14 mei.