'Roemer laat integriteitskwestie Ger Koopmans rusten'

Het schenden van de gedragscode van de provincie Limburg door voormalig CDA-gedeputeerde Ger Koopmans is voor gouverneur Emile Roemer een afgedane zaak, meldt NRC.

Koopmans was als bestuurder betrokken bij het toekennen van miljoenen euro's aan opdrachten, subsidies en leningen aan bedrijven en stichtingen van de Heerlense architect Erol Öztan, zijn voormalige liefdespartner.

In een brief aan Öztan schrijft Roemer (SP) nu dat er geen belemmeringen" meer zijn voor de provincie om opnieuw zaken te doen met bedrijven van Öztan, aldus NRC.

Gedragscode

Uit een inventarisatie van de provincie bleek vorig jaar dat Koopmans als gedeputeerde de besluitvorming voor de opdrachten, subsidies en leningen had voorbereid en had deelgenomen aan de stemmingen erover in het college van Gedeputeerde Staten. Dat was in strijd met de gedragscode, die voorschrijft dat een bestuurder niet deelneemt aan de stemming over "een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat".

Waarnemend gouverneur Johan Remkes liet daarna onderzoek doen naar de opdrachten, subsidies en leningen van de provincie via Koopmans aan Öztan. Uit zijn onderzoeksrapport bleek dat in deze kwestie "geen persoonsgericht onderzoek" is gedaan. De commissie zag ook geen reden om alsnog zo'n onderzoek te doen. Een inhoudelijke beoordeling van de handelwijze van Koopmans gaf de onderzoekscommissie niet.

Commissaris van de koning Roemer schrijft nu in zijn brief aan Öztan dat de commissie geen aanleiding zag voor een nader onderzoek. "Hiermee is wat ons betreft deze zaak afgedaan", aldus Roemer.

Geld doorgesluisd

Ger Koopmans stapte vorig jaar op als gedeputeerde in de nasleep van de ophef rond de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL) en zijn directeur Herman Vrehen. Die natuurstichting ontving tonnen aan subsidie van de provincie. Vrehen heeft dat geld doorgesluisd naar eigen bedrijven die opdrachten uitvoerden voor IKL, meldt 1Limburg.

Volgens een publicatie in NRC zette Vrehen een netwerk van bedrijven en stichtingen op die in opdracht van provincie en gemeenten groen- en bosonderhoud uitvoeren. Onder anderen de CDA-gedeputeerden Ger Koopmans en Hubert Mackus waren bij de subsidieverlening betrokken.

Na Koopmans stapte ook Mackus op. En niet veel later vertrok het hele college van gedeputeerde staten, inclusief toenmalig gouverneur Theo Bovens, omdat het vertrouwen te veel geschaad was.