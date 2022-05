Vrouwen FC Twente naderen landstitel na zege op ADO Den Haag

In de eredivisie voor vrouwen heeft koploper FC Twente haar positie weten te verstevigen. Op bezoek bij ADO Den Haag werd het 1-3. Met nog twee wedstrijden te gaan in de competitie zou FC Twente volgende week in eigen huis het kampioenschap veilig kunnen stellen.

In het Cars Jeans Stadion in Den Haag gingen de vrouwen van FC Twente voortvarend van start. Na tien minuten spelen schreef Kayleigh van Dooren de openingstreffer voor FC Twente op haar naam.

Nog geen tien minuten later was het weer raak voor de ploeg van Robert de Pauw. Uit een corner kon Renate Jansen vrij inkoppen. In de eerste helft had ADO het knap lastig met de koploper; pas na een halfuur spelen noteerde de thuisploeg een eerste schot op doel.