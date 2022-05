Kramer laat Cambuur in leven en ziet RKC twee punten verliezen in blessuretijd

SC Cambuur heeft vlak voor tijd nog een punt veiliggesteld in de wedstrijd tegen RKC Waalwijk. In eigen huis kwamen de Leeuwarders 1-0 achter en leken zelfs 2-0 achter te komen, maar die goal werd afgekeurd, waarna Milan Smit in de 94ste minuut de gelijkmaker binnenkopte. In de eerste helft gebeurde er niets noemenswaardigs, of het moet een opmerkelijk moment in de tweede minuut zijn. Richard van der Venne van RKC speelde Cambuur-keeper Sonny Stevens voorbij, leek aangetikt te worden maar scheidsrechter Joey Kooij liet doorgaan. Ook de VAR greep niet in.

RKC-spelers vieren het doelpunt, Schmidt baalt - ANP

In de tweede helft kwam de wedstrijd iets meer los. Een voorzet van Van der Venne knalde op de lat, nadat Finn Stokkers kort daarvoor op doel had geschoten. In de 72ste minuut kwam RKC op voorsprong, al hadden ze daar hulp van de Leeuwarders voor nodig. Yassin Oukili kwam naar binnen, schoot op doel, maar Stevens redde. De keeper sloeg de bal echter tegen zijn eigen verdediger, Doke Schmidt, aan. Via de ongelukkige Schmidt hobbelde de bal in het doel.

Hans Mulder kopt raak, maar Kramer raakt de bal toch aan en staat buitenspel - ANP

Het doelpunt deed de wedstrijd goed. Een kwartier voor tijd werd de Letse spits Roberts Uldrikis diep gestuurd. Hij leek te scoren, maar zijn bal ging tegen het zijnet aan. Een deel van het stadion dacht wel aan een doelpunt, maar de knielende en balende Uldrikis verraadde het resultaat. Even later raakte Cambuur via Vaessen de lat. Drie minuten voor tijd kwam het kantelpunt van de wedstrijd. De net ingevallen Hans Mulder kopte een vrije trap binnen en zette de Waalwijkers op 2-0. In de herhaling bleek RKC-spits Michiel Kramer echter een (onnodig) tikje aan de bal te geven in buitenspelpositie. Na vier minuten checken kwam de VAR tot dat besluit en werd de treffer afgekeurd.

Cambuur-spelers vieren de gelijkmaker - ANP

Cambuur kreeg nieuwe energie en ging in de acht minuten blessuretijd vol op de aanval. Uldrikis kreeg een niet te missen kopkans die knap werd gered door Vaessen. In de daaropvolgende corner kopte invaller Milan Smit met zijn eerste eredivisietreffer de gelijkmaker binnen. Het doelpunt leidde tot een explosie van blijdschap in Leeuwarden. Ondanks de open laatste minuten bleef het bij 1-1 in Leeuwarden. RKC heeft nu zes punten voorsprong op nummer zestien PEC Zwolle en lijkt zich te handhaven in de eredivisie. Cambuur heeft maar één punt achterstand op nummer 8 FC Groningen, een plek die recht geeft op play-offs voor Europees voetbal.