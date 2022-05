Grote technische problemen verpesten Verstappens vrije training in heet Miami

De eerste racedag van Max Verstappen in Miami was er een om snel te vergeten. Niet voor de eerste keer dit seizoen werd de Nederlandse wereldkampioen de dupe van technische mankementen aan zijn wagen. In de eerste vrije training op het snikhete circuit moest Verstappen al vroegtijdig naar binnen om oververhitting van zijn versnellingsbak te voorkomen. Hij reed uiteindelijk maar een paar ronden. Verstappen oogde wat gefrustreerd toen hij vijf minuten voor het einde van de eerste sessie zijn wagen verliet en niet meer achter het stuur plaatsnam. Er was geen schade te zien na die eerste training, maar Red Bull wilde volgens teambaas Christian Horner niet het risico nemen dat het team een hele sessie zou missen met pech. De versnellingsbak werd compleet vervangen. Dat kostte wat tijd, maar door een rode vlag bleef er nog behoorlijk wat over om kilometers te maken. Vlammen bij Verstappen Met nog ruim een half uur te gaan in de tweede training kwam Verstappen de baan op. Maar diezelfde ronde ging het alweer mis. Verstappen klaagde over een onwillig stuur en vervolgens schoten er vlammen uit zijn wagen bij de rechterachterband. Gefronste wenkbrauwen bij de monteurs. De Red Bull-monteurs begonnen druk te sleutelen aan de wagen, terwijl de concurrentie buiten voorbij scheurde. De mankementen konden zo snel niet meer worden opgelost en Verstappen keerde niet meer terug op het circuit.

Max Verstappen in de pits bij Red Bull - AFP

Een totaal mislukte openingsdag dus voor Verstappen op het circuit in Florida. Een nieuw circuit, waar zo veel mogelijk kilometers maken van groot belang is. Alles om de bochten en de ideale lijn te vinden voor de kwalificatie van zaterdag en de race van zondag. Waar de vrije training voor de Grand Prix van Emilia-Romagna nog een natte boel was, is het dit weekend in Miami snikheet. Volle zon, ruim dertig graden Celsius. Zweten en slippen Op het smalle circuit was het voor de coureurs zweten geblazen, maar minstens zo'n pijnpunt was hoe de nieuwe wagens zich zouden houden. De vernieuwde racewagens maakten immers nog geen meters in deze zware omstandigheden. Met name de auto van Verstappen had het dus moeilijk. Maar op zoek naar het limiet van de wagens maakten bijna alle coureurs wel slippertjes in de trainingen. Zo verloor Sainz in de eerste vrije training de controle en maakte hij met een lekke band een pirouette dwars over het circuit.

Sainz tegen de muur in de tweede vrije training - Pro Shots

In de tweede vrije training glipte de achterkant van zijn wagen onder hem vandaan en belandde de Spanjaard in de muur. Rode vlag. De sessie lag minuten lang stil. Op dat moment was Verstappen nog niet eens de pit uit gekomen. Uiteindelijk bleek Mercedes opvallend genoeg goed uit de voeten te kunnen in Miami. George Russell - in training één nog tweede - zette de snelste tijd van de dag neer in de middagsessie (1.29.938). Teamgenoot Lewis Hamilton kwam op 0.241 tot de vierde tijd in de tweede vrije training. Leider in de WK-stand Charles Leclerc (Ferrari) - in de eerste vrije training nog de snelste - eindigde in training twee op plek twee. Sergio Pérez (Red Bull) werd derde.