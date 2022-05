Sidderend asfalt in de volle zon: Leclerc snelste in eerste vrije training

Het Formule 1-weekend in Florida is voor Ferrari-coureur Charles Leclerc het beste begonnen. De Monegask zette in de eerste vrije training de snelste tijd neer (1.31.098). George Russell (Mercedes) en Max Verstappen (Red Bull) bleven 0.071 en 0.179 achter de leider in de WK-stand.

Waar de vrije training voor de grand prix van Emilia-Romagna nog een natte boel was, is het dit weekend in Miami snikheet. Sidderend asfalt, volle zon, bijna dertig graden Celsius.

Op het smalle circuit was het voor de coureurs zweten geblazen, maar minstens zo'n pijnpunt was hoe de nieuwe wagens zich zouden houden. De vernieuwde racewagens maakten immers nog geen meters in deze zware omstandigheden.

Geen feilloze training Verstappen

Max Verstappen oogde wat gefrustreerd toen hij vijf minuten voor het einde van de eerste sessie zijn wagen verliet en niet meer achter het stuur plaatsnam. Om oververhitting van zijn auto te voorkomen, reed Verstappen relatief weinig. Uiteindelijke slechts een paar ronden.

De Ferrari's van Carlos Sainz en Leclerc leken er lange tijd niet aan te pas te komen op het circuit in Miami Gardens, maar dat kwam doordat ze lang op medium-banden bleven rijden. Toen Leclerc in de slotminuten overschakelde op zachte banden - zoals vrijwel het hele veld al gedaan had - zette hij toch nog de rapste ronde op de klok.

Op zoek naar het limiet van de wagens maakten bijna alle coureurs slippertjes. Zo verloor Sainz de controle over zijn Ferrari en maakte hij met een lekke band een pirouette dwars over het circuit.