Buste onder tafel in goededoelenwinkel blijkt vermist Romeins kunstwerk

Een Amerikaanse kunstverzamelaar heeft in 2018, naar nu bekend is geworden, een Romeins marmeren beeld op de kop getikt dat in de Tweede Wereldoorlog in Duitsland verloren leek te zijn gegaan. Ze betaalde er maar 35 dollar voor.

Laura Young ontdekte de buste dat jaar onder een tafel in een filiaal van een Goodwill Store in Texas, een grote keten van kringloopwinkels die de winst van ingebrachte goederen aan goede doelen besteedt. Een expert van het veilinghuis Sotheby's stelde vast dat het een authentiek Romeins kunstwerk is, afkomstig uit de eerste eeuw voor of de eerste eeuw na Christus.

Het kunstwerk stond in de Tweede Wereldoorlog in een museum in de Duitse stad Aschaffenburg, waar het een plek had in een nagebouwd Romeins huis. Na een geallieerd bombardement, waarbij ook het museum werd geraakt, was het beeld spoorloos verdwenen.

Aan het eind van de oorlog werd Aschaffenburg door de Amerikanen ingenomen. Vermoed wordt dat een Amerikaanse militair de buste in die periode, of later tijdens de Koude Oorlog, heeft meegenomen naar de VS.

Grote opwinding

Het beeld wordt op dit moment tentoongesteld in het San Antonio Museum of Art. Volgend jaar gaat het terug naar de rechtmatige eigenaar: de Duitse deelstaat Beieren.

Kunstverzamelaar Laura Young verkeerde in staat van grote opwinding nadat ze de geschiedenis van het beeld had gehoord. "Maar het was ook bitter, omdat ik wist dat ik niet kon houden of verkopen. Hoe dan ook, ik ben blij dat ik een klein onderdeel ben van zijn complexe geschiedenis. En hij stond hij geweldig in mijn huis, zolang het duurde."