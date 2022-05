Herdenking moord op Pim Fortuyn verstoord tijdens minuut stilte

In Rotterdam is de herdenking van Pim Fortuyn door circa tien demonstranten verstoord. Zo'n 400 mensen liepen mee in een stille tocht die begon bij het voormalige huis van Fortuyn aan het G.W. Burgerplein en eindigde bij het standbeeld van de politicus op de Pim Fortuynplaats.

Om 18.06 uur werd daar door de deelnemers twee minuten stilte gehouden. Op dat tijdstip schoot Volkert van der Graaf 20 jaar geleden Pim Fortuyn dood op het Mediapark in Hilversum.

Tijdens het stiltemoment begon een groep demonstranten te schreeuwen naar de deelnemers aan de herdenking. Er ontstond wat duw- en trekwerk. De politie noemde het een 'korte ordeverstoring'. De regionale omroep Rijnmond meldt dat de demonstranten uit de extreemlinkse hoek komen en dat twee mensen zijn aangehouden.

In onderstaande video vertellen Rotterdammers wat er 20 jaar later over is van het gedachtegoed van Fortuyn.