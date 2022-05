Duitsland wil leiden in verdediging Europa, maar Scholz aarzelt

Maar voor Poetin blijkt het idee dat er 'niet geschoten wordt als er gesproken wordt' niet meer te bestaan, zegt Von Lucke. Terwijl Duitsland zich steeds afhankelijker maakte van Russische energie, waren er genoeg signalen die om een hardere houding ten opzichte van Rusland vroegen: de Russische inval in Georgië, de annexatie van de Krim en de waarschuwingen van Oost-Europese landen.

Toch speelde de SPD ook daarna nog een belangrijke rol in bijvoorbeeld de bouw van de gaspijpleiding van Rusland naar Duitsland, waarmee Oekraïne makkelijker omzeild zou worden.

De wil van de bevolking

Sinds de Russische inval in Oekraïne stappen prominente SPD'ers een voor een naar voren om hun 'inschattingsfouten' toe te geven. Ook Roth is zelfkritisch. "We hebben de zorgen van Oost-Europese landen niet serieus genoeg genomen", zegt hij. Al legt hij de verantwoordelijkheid deels ook buiten zijn partij. "U moet begrijpen dat de Oost-Europa-politiek van de SPD een weerslag was van de wil van de bevolking."

Die wil is nu verdeeld, blijkt uit de peilingen. Het deel van de Duitsers dat tegen wapenleveringen is, loopt inmiddels richting de 50 procent. Tegelijkertijd zakte de waardering voor het werk van Scholz volgens een peiling van de zender ZDF in een maand van 72 naar 49 procent.

Scholz zelf, die niet bekendstaat om zijn innemende communicatiestijl, hield zich de afgelopen weken vooral op de achtergrond. Een uitzondering was het interview met weekblad Der Spiegel, met de kop "Waarvoor bent u bang, meneer Scholz?"

Zijn antwoord: "Het gaat niet om angst, maar om mijn politieke verantwoordelijkheid. Ik doe alles om een Derde Wereldoorlog te voorkomen. Er mag geen atoomoorlog komen."

Hoe populair hij is vindt hij van ondergeschikt belang. "Ik kijk niet naar peilingen en laat me niet door schrille kreten irriteren. Deze situatie vraagt om een koele kop en zorgvuldig afgewogen beslissingen, want ons land draagt de verantwoordelijkheid voor vrede en veiligheid in heel Europa."