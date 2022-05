Aflevering vijf van Verstappen versus Leclerc: titanenduel in Florida

Na de genadeloze voltreffer op het circuit Enzo e Dino Ferrari in Imola mikt Max Verstappen op een nieuwe zege in de vijfde grand prix van het seizoen. Het Formule 1-circus is voor het eerst in de geschiedenis neergestreken in Miami. Verstappen heeft vanwege twee uitvalbeurten in de beginfase van het seizoen een overwinning nodig om het gat met WK-leider Charles Leclerc (Ferrari) verder te dichten, maar de regerend kampioen weet nog niet hoe goed zijn auto op het fonkelnieuwe circuit uit de verf zal komen. 'Net zo'n race als Imola' "Natuurlijk willen we als team graag net zo'n weekend als op Imola", blikt Verstappen terug op een extreem succesvol weekend op het thuiscircuit van rivaal Ferrari. De Red Bull-rijder scoorde maximaal: hij won op zaterdag de sprintrace, op zondag de grand prix en noteerde bovendien de snelste ronde. Daardoor is Verstappen de eerste coureur in de F1-historie die in één weekend 34 WK-punten scoort. De zondagzege smaakte extra zoet omdat rivaal Leclerc slechts als zesde over de streep kwam na een stuurfout en een touché met de bandenstapel.

Max Verstappen na zijn overwinning in Imola - AFP

"We weten inmiddels dat onze RB18 een goede auto is waarmee we op elk circuit een mooi resultaat kunnen neerzetten", zegt Verstappen in Florida. De 24-jarige Nederlander houdt wel een slag om de arm. "Dit is een nieuw circuit en op zo'n nieuwe baan kan heel veel goed, maar ook heel veel fout gaan. We moeten gewoon zorgen dat we auto optimaal in balans krijgen, onderzoeken hoe we de banden optimaal op temperatuur krijgen en de slijtage goed in kaart brengen." Verstappen voorspelt een heel ander grand prix-weekend dan Imola. "Het was daar erg hectisch. Er was minder tijd om te trainen vanwege de sprintrace en bovendien regende het voortdurend. We zijn amper bezig geweest met het afstellen van de auto. Het was veel belangrijker om geen uitglijders en andere fouten te maken en in een kwalificatierondje de spijker op de kop te slaan." 'Snelle bochten zijn cool' Op het eerste oog bevalt het nieuwe Miami International Autodrome Verstappen wel. "De snelle bochten zijn cool en de rechte stukken erg lang. Het krappe, bochtige deel van de baan wordt ook interessant. Het team dat de auto het beste afstelt gaat hier scoren, maar ik denk dat we weer erg competitief zullen zijn." "Het wordt een hectisch en mooi weekend", schetst Verstappen. "Iedereen heeft er zin in. Niet alleen de coureurs, maar ook de fans. Miami is een geweldige stad en een boeiende locatie voor een grand prix. Ik hou van racen in de Verenigde Staten. Austin (Texas) vind ik ook een mooie race. Het is prachtig dat de Formule 1 de vleugels uitslaat in Amerika en dat de sport hier zo explosief groeit."

Max Verstappen - EPA

De baan aan de rand van Miami herbergt nog de nodige geheimen. "Ik heb het circuit geoefend op de simulator. We hebben ons zo goed mogelijk voorbereid zonder dat we daadwerkelijk op de echte baan konden oefenen, maar de praktijk levert altijd verrassingen op. Je kunt niet alles simuleren." Verstappen houdt daarom ook rekening met het scenario dat Ferrari de zaken beter voor elkaar heeft dan zijn renstal. "Soms moet je realistisch zijn en tevreden zijn met het best mogelijke resultaat. Dat kan ook een podiumplek zijn." Teamgenoot Sergio Pérez speelt een sleutelrol in het duel met Ferrari. Het is Verstappen ook opgevallen dat de Mexicaan veel beter uit de startblokken is gekomen dan vorig seizoen. "Checo heeft nu een jaar ervaring bij ons en voelt zich nu duidelijk beter op zijn gemak dan in de vorige auto. We zijn heel blij met zijn prestaties." Opnieuw titanengevecht Alles wijst in Miami op een nieuwe editie van het titanengevecht tussen de Nederlandse wereldkampioen en zijn generatiegenoot Leclerc. Verstappen geniet daarvan. "Het is goed dat Ferrari terug is aan de top, met al zijn autosporthistorie. Ik ken Charles al jaren. We groeiden samen op in de karts. Dat maakt het extra leuk. De Formule 1-races voelen nu een beetje zoals het vroeger ging, maar we hebben uiteraard veel meer ervaring."

Charles Leclerc - EPA

WK-leider Leclerc is het roerend met zijn voornaamste concurrent eens. "Ik hou erg van de duels met Max. Het is altijd op de limiet en daarom hadden we in de karts zoveel conflicten. Er gebeurde van alles. We waren jong en gek en dat is in sommige video's op internet duidelijk zichtbaar. We hadden echt een grondige hekel aan elkaar en die filmpjes gaan nu viral, maar we hebben onze F1-droom bereikt en daardoor is onze relatie veranderd." Leclerc maakt zich ondanks zijn comfortabele voorsprong in de titelrace geen illusies. "We hebben pas vier van de 23 races gehad en we moeten eerst maar zien of we Red Bull Racing kunnen bijbenen. Het tempo waarin de teams hun nieuwe auto doorontwikkelen wordt allesbepalend."

Leclerc op het natte circuit van Imola - AFP

De kater van Imola is weggespoeld, beweert de Ferraririjder. "Ik heb die pagina snel omgeslagen. Het is heel simpel: ik had derde moeten worden, maar werd zesde en heb veel WK-punten weggegooid. Ik was te gretig, wilde te graag. Ik dacht dat ik tweede kon worden door Pérez in te halen en ging ervoor. Een dure fout." De 24-jarige Monegask is in Miami om zijn derde seizoenszege te pakken. "Ik ben optimistisch. We doen tot nu toe overal vooraan mee. Als we alles perfect uitvoeren brengen we de overwinning naar huis."