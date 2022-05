Davids vervangt Fraser per direct als assistent-bondscoach Nederlands elftal

Edgar Davids (49) sluit per direct als assistent-bondscoach aan bij de technische staf van het Nederlands elftal. Daarmee neemt hij tot en met het aankomend WK deze functie over van Henk Fraser, die dit niet kon combineren met zijn aanstelling bij FC Utrecht.

Er was nog twijfel of Fraser de komende vier Nations Leaguewedstrijden in juni op de bank zou zitten, maar die vraag is nu beantwoord.