Jonge Alcaraz verslaat idool Nadal en gaat naar halve finale Madrid

De eerste set ging met 6-2 naar Alcaraz, die zijn zestien jaar oudere landgenoot leek te verrassen met sterk en agressief spel. In de tweede set ging het Nadal een stuk makkelijker af, vooral nadat Alcaraz bij een 2-1 stand voor Nadal door zijn enkel ging. Daardoor ging de set relatief eenvoudig met een 6-1 naar Nadal.

Voor Nadal, vierde op de huidige ATP-ranking, is het zijn eerste nederlaag tegen de zestien jaar jongere Spanjaard, de huidige nummer-9 van de ATP-ranking. Alcaraz heeft Nadal meermalen zijn idool genoemd.

Rafael Nadal heeft in de kwartfinales van het ATP-toernooi van Madrid verloren van zijn 19-jarige landgenoot Carlos Alcaraz. Die won in drie sets met 6-2, 1-6, 6-3.

In de derde en beslissende set had Alcaraz weer zijn vorm van de eerste set terug. Hij brak Nadal in de vierde game en kwam 3-1 voor, een break voorsprong die hij niet meer weggaf.

Bij 5-3 voor kreeg Alcaraz zijn eerste matchpoint. In een spectaculaire rally, waar hij eigenlijk te dicht bij het net leek te staan, sleepte het talent de overwinning binnen.