Eerste roze trui voor Van der Poel na zege openingsetappe Giro d'Italia

Mathieu van der Poel heeft de eerste roze trui in de Giro d'Italia te pakken. In een vlakke openingsrit in Hongarije, van Boedapest naar Visegrád, ging hij als eerste over de finish.

Lange tijd viel er weinig te genieten. De Italianen Mattia Bais en Filippo Tagliani, beide renners van Drone Hopper-Androni Giocattoli, waren de eerste vluchters van de 105de Giro en hielden dat tot zo'n veertien kilometer voor het einde vol.