Onderzoek naar Labour-leider Starmer over schenden coronaregels

De Britse politie doet onderzoek naar een mogelijke overtreding van de coronaregels door Labour- en oppositieleider Keir Starmer.

Vorig jaar doken beelden op waarop te zien zou zijn dat sociaaldemocraat in het voorjaar, tijdens de lockdown, bier drinkt met partijgenoten. Starmer zegt dat ze aan het werk waren en even stopten om te eten en te drinken. "Er zijn geen coronaregels geschonden, het was geen feestje."

In eerste instantie kwam de politie tot de conclusie dat er geen regels waren overtreden en er dus geen reden was om een formeel onderzoek te beginnen. De afgelopen dagen is er "belangrijke nieuwe informatie" binnengekomen, zegt de politie nu tegen de BBC. Op grond daarvan is alsnog een onderzoek gestart naar de bijeenkomst die op sociale media en in de pers beergate wordt genoemd.

De heropening van het onderzoek is over de lokale verkiezingen van gisteren heen getild. Labour zegt dat de partij met alle plezier vragen zal beantwoorden, en blijft erbij dat tijdens de bijeenkomst geen coronaregels zijn geschonden.

The Telegraph meldde het nieuws als eerste, met een foto van de bewuste bijeenkomst erbij: