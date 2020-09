WK wielrennen met alleen wegwedstrijd en tijdrit in Imola

De WK wielrennen worden van 24 tot en met 27 september gehouden in het Italiaanse Imola. Dat heeft de internationale wielrenunie UCI bekendgemaakt. De WK zouden aanvankelijk in Aigle-Martigny worden gehouden, maar door de verscherpte coronamaatregelen in Zwitserland bleek dat niet mogelijk.

Het is de dertiende keer dat de WK wielrennen in Italië worden gehouden. De laatste keer was in 2013 in Florence. In 1968 waren de WK ook al eens in Imola. Toen veroverde Keetie van Oosten-Hage de wereldtitel bij de vrouwen. Bij de man won de Italiaan Vittorio Adorni.