'Rusland evacueert niet, wij zijn gedeporteerd. We hadden geen keuze'

Uit onderzoek van hulporganisaties komt ook naar voren dat vluchtelingen tegen hun wil naar Rusland worden overgebracht. Uit Russische mediaberichten blijkt dat ze onder meer terechtkomen in de buurt van Vladivostok, in het uiterste oosten van Rusland, op vele duizenden kilometers van Oekraïne.

Dmitri is een van de ruim miljoen Oekraïners die Rusland heeft overgebracht naar opvanglocaties en kampen in door Rusland bezet gebied of in Rusland zelf. Moskou spreekt van evacuaties: burgers zouden zo worden gered. Oekraïne zegt dat burgers worden gedeporteerd.

Maar hij is niet dood. Dmitri is samen met zijn moeder door Russische militairen op straat staande gehouden en op een bus gezet. Voor hun eigen veiligheid, wordt ze gezegd. Dmitri wil niet mee en zegt dat ze naar huis willen. Maar duidelijk is dat hij geen keuze heeft.

Wanneer haar partner niet thuiskomt, besluit Anna hem te zoeken in de verwoesting van Marioepol. Het is eind april en in het oosten van de stad waar ze wonen, wordt hard gevochten. Er liggen zoveel lijken op straat, dat ze maar één conclusie kan trekken: Dmitri moet wel dood zijn.

"Het is niet duidelijk hoeveel mensen tegen hun wil in Rusland of in door Rusland bezet gebied eindigen. De schaal maakt eigenlijk niet uit, want het is altijd onwettig. Wij hebben tientallen mensen uit vooral Marioepol gesproken die dit is overkomen. Omdat Rusland en de 'volksrepubliek Donetsk' ze opdroeg in een bus te stappen. Of omdat het de enige manier was om levend weg te komen. Het is in strijd met de Geneefse Conventies. Want een bezettende macht mag inwoners niet gedwongen verplaatsen."

Dmitri en zijn moeder zaten eerst in een opvanglocatie in een school in Primorske - een plaatsje in de zelfverklaarde 'volksrepubliek Donetsk'. De omstandigheden daar zijn slecht, zegt Dmitri in een interview met de NOS. "Het eten was slecht, mensen moesten op de grond slapen en werden ziek, en er waren niet genoeg medicijnen. Oudere vrouwen zijn overleden toen ik daar zat, ik weet niet waaraan."

Na twee weken worden ze overgebracht naar een kamp in Dokoetsjajevsk, in de buurt van Donetsk. Daar onderzoeken autoriteiten of er niet Oekraïense deserteurs tussen zitten, of activisten of mensen met banden met de Oekraïense regering. Ze ondervragen vluchtelingen en doorzoeken telefoons.

Dit zijn geverifieerde beelden vanuit een school die fungeert als Russische opvanglocatie in Bezimenne: