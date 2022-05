KNVB ziet af van boycot: vrouwen Oranje spelen toch tegen Belarus

De vrouwen van het Nederlands voetbalelftal spelen toch de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Belarus. De KNVB kondigde bij het uitbreken van de oorlog in Oekraïne een boycot aan, maar die is nu van de baan.

Het is wel de wens van de voetbalbond dat dit gebeurt achter gesloten deuren en zonder volksliederen, omdat we nog steeds vinden dat dat het regime in Belarus zich niet mag verheugen op internationale sportwedstrijden en wij daarom minimale aandacht voor deze wedstrijd willen.

'Boycot geen effect'

Voor de vrouwen van Oranje dreigde sportieve consequenties als er tegen Belarus niet gespeeld zou worden. Er zouden in ieder drie punten worden ingeleverd in de strijd om een WK-ticket.