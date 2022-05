Europese atletiekkampioenschappen indoor 2025 in Omnisport Apeldoorn

Bij de vorige EK indoor atletiek, in het Poolse Torún, behaalde Nederland de meeste medailles. Zo wonnen Femke Bol en Nadine Visser goud bij het hordelopen evenals de mannen en vrouwen op de 4x 400 meter estafette.

De EK indoor atletiek wordt in 2025 in Apeldoorn gehouden. De Omnisport Apeldoorn zal van 13 tot en met 16 maart dat jaar het decor zijn van de atletiekwedstrijden. Apeldoorn organiseerde eerder de start van de Giro d'Italia, de WK beachvolleybal en WK baanwielrennen.

Volgens Pieke de Zwart, directeur van de Atletiekunie, wordt het organiseren "zonder twijfel een stevige klus". "Maar we hebben absoluut de ambitie om een voor atleten, toeschouwers en media verrassend en spectaculair evenement te realiseren waarmee we echt het verschil maken in de sport."

Het laatste internationale atletiekevenement in Nederlands waren de Europese atletiekkampioenschappen outdoor in 2016 in Amsterdam.