Zes heen- en zes terugvluchten dit weekend via Rotterdam in plaats van Schiphol

Vanwege de drukte op Schiphol hebben luchtvaartmaatschappijen komend weekend zes vertrekkende vluchten verplaatst naar Rotterdam The Hague Airport. Morgen verwacht Schiphol 57.000 vertrekkende passagiers en zondag 63.000. Corendon verplaatst op zaterdag twee vluchten en zondag één. Transavia één op zondag en TUI één op zaterdag en zondag. Eenzelfde aantal vluchten zal aankomen op Rotterdam in plaats van Schiphol. De luchthaven verwacht dat met deze maatregel verreweg de meeste reizigers hun vlucht dit weekend zullen halen.

De luchthaven verwacht wel nog steeds grote drukte. "Kom echt wat ruimer van tevoren dan de normale twee uur voor een Europese vlucht en drie uur voor een intercontinentale", zegt een woordvoerder. "We doen er alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te laten zijn." Schiphol zet daarvoor de komende dagen extra personeel in, ook kantoorpersoneel. Verder is er een overkapping geplaatst voor reizigers die buiten de terminal wachten.

Vorig weekend vroeg Schiphol luchtvaartmaatschappijen nog om boekingen te annuleren om een chaos te voorkomen De KLM annuleerde 47 vluchten, andere luchtvaartmaatschappijen weigerden vluchten of boekingen te schrappen. Enkele toestellen weken uit naar Rotterdam. Er waren lange wachtrijen die grote vertraging veroorzaakten. Sommige passagiers misten hun vlucht door de drukte.