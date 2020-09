Petitie tegen 'pedopartij' ruim 360.000 keer ondertekend

De petitie tegen de PNVD - Screenshot van de petitie

Een online petitie tegen de PNVD, de partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit, ook wel bekend als 'pedo-partij', is ruim 360.000 keer ondertekend. De petitie is gericht aan het Openbaar Ministerie, met de vraag of de partij kan worden verboden. De petitie wordt bij 500.000 handtekeningen als burgerinitiatief aangeboden in de Tweede Kamer. "De PNVD hoort geen partij te zijn die deelneemt aan onze maatschappij. Er hoort niet gestreden te worden voor de belangen die zij behartigen", staat in de beschrijving van de petitie, die op 28 augustus is gemaakt door iemand die zich Anneke de B. noemt. "Door een partij als PNVD deel te laten nemen wordt de kans op misbruik in mijn opinie vergroot en zal er meer kinderporno worden verspreid." De PNVD komt later vandaag met een reactie op de petitie, laat voorzitter Nelson Maatman aan de NOS weten. Niet genoeg handtekeningen De partij is niet nieuw. In 2006 en 2010 wilde de partij ook meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen, maar kon daarvoor niet genoeg handtekeningen bij elkaar krijgen. In maart 2010 hief de partij zichzelf op. Vorige maand heeft de partij een nieuw programma gepresenteerd, waarna aandacht volgde op sociale media. In het partijprogramma is te lezen dat de partij seksuele vrijheid nastreeft voor alle leeftijden. De partij wil dat er geen wettelijke leeftijdsgrens meer is om seksueel actief te zijn. Ook het bezitten van kinderpornografie moet legaal worden. In het programma pleiten PNVD'ers Norbert de Jonge en Nelson Maatman ook voor het legaliseren van seks met dieren. Ook necrofilie moet volgens de partij weer worden toegestaan, mits er nadrukkelijk schriftelijk toestemming voor is gegeven.

Er is een verschil tussen de begrippen pedofilie en pedoseksualiteit. Een pedofiel is iemand die seksuele verlangens koestert voor kinderen van 13 jaar of jonger. Deze persoon heeft niet per se seks met kinderen. Een pedoseksueel heeft dit wel. Pedofilie als seksuele voorkeur is niet strafbaar, maar pedoseksuele handelingen verrichten wel.