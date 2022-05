Expositie wil stereotypen over Aziaten bestrijden: 'We zijn niet allemaal Chinees'

Quote "Veel mensen denken meteen aan Oost-Aziaten, aan Chinezen, Japanners en Koreanen. Ze vergeten daarbij dat Azië gigantisch is." Fotograaf Rui Jun Luong

Ook blijven volgens haar veel Aziatische gemeenschappen onderbelicht. "Veel mensen denken meteen aan Oost-Aziaten, aan Chinezen, Japanners en Koreanen. Ze vergeten daarbij dat Azië gigantisch is", zegt Rui Jun. "Denk ook aan Afghaanse, Iraanse of Turkse mensen. Zij zijn ook allemaal Aziatisch." Volgens haar is het dan ook onmogelijk om te spreken over dé Aziatische gemeenschap, of Azië als geheel. "Er zijn meer dan vijftig landen in Azië, het is onmogelijk om iedereen over een kam te scheren. Ook binnen deze landen is weer veel diversiteit." Een van de projecten op de expositie gaat over mensen met een Indonesische achtergrond.

Fotograaf Armando Ello wil met zijn project mensen over de hele wereld met Indonesische wortels een gezicht geven; zijn werk is "een zoektocht naar de identiteit van het Indo zijn". De fotograaf onderzoekt hoe het is om als individu met gemengd bloed te leven in verschillende landen en samenlevingen. Ello is kind van Indonesische ouders die in de jaren 70 naar Nederland emigreerden.