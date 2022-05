Ten Hag: 'Heel trots op twee Nederlandse trainers die Europese finale hebben bereikt'

Erik ten Hag vertelde op de persconferentie in aanloop naar AZ - Ajax met trots te kijken naar de Europese prestaties van Feyenoord. Hij hoopt dat de Rotterdammers hun goede vorm ook in de eredivisie voortzetten, als ze zondagmiddag in De Kuip tegen PSV spelen.

"Ik ben er heel trots op dat twee Nederlandse trainers, want vergeet Giovanni van Bronckhorst niet met Rangers, een Europese finale hebben bereikt", aldus Ten Hag. "Dat is alleen maar ontzettend goed voor het Nederlandse voetbal."

Feyenoord plaatste zich donderdag met een gelijkspel tegen Olympique Marseille (0-0) voor de finale van de Conference League, na de zege van vorige week in De Kuip (3-2). Op 25 mei is AS Roma de tegenstander in de finale in Tirana.