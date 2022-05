Dode gevonden in Heerlen in ingestorte met de hand gegraven tunnel

In een ingestorte, met de hand gegraven tunnel in een bos aan de rand van Heerlen, is vanmiddag een dode gevonden. Het slachtoffer werd gevonden op een diepte van zeker twee meter. Bij de ingestorte tunnel lagen spullen en dat was voor de hulpdiensten aanleiding om te gaan graven.

Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend.

De tunnel zou recent gegraven zijn. Wanneer de tunnel is ingestort, is niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Een omwonende zei tegen 1Limburg dat hij de tunnel heeft gezien. "Het leek wel alsof hij er wilde wonen." Al ongeveer een maand werd er gegraven, vertelt de buurtbewoner. "Ook lagen er een fiets, kleding en een broodtrommel."