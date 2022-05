Goedmakertje AS Roma: 166 fans krijgen finalekaart na bijwonen afgang in Noorwegen

166 supporters van AS Roma kunnen alvast hun koffers pakken en zich voorbereiden op een tripje naar Tirana. De Italiaanse voetbalclub schenkt de fans gratis kaarten voor de finale van de Conference League tegen Feyenoord in de Albanese hoofdstad.

Het is een goedmaker voor de supporters, die op 21 oktober naar Noorwegen waren afgereisd. Roma leed daar een pijnlijke 6-1 nederlaag Bodø/Glimt. Het was de eerste keer dat een team onder leiding van trainer José Mourinho zes tegendoelpunten in één wedstrijd incasseerde.

Roma plaatste zich donderdagavond voor de finale, door Leicester City met 1-0 te verslaan. De heenwedstrijd eindigde in 1-1. De finale van de Conference League is op 25 mei.